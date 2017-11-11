بالصور.. خادم الحرمين يصل الرياض قادماً من المدينة المنورة

عادل الحربي(صدى):

وصل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرياض مساء اليوم السبت قادما من المدينة المنورة.

وكان في استقباله، عند سلم الطائرة بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء لبنان السابق، سعد الحريري.