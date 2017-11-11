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وليد الفراج: الرياضة السعودية تشهد إعادة هيكلة وإصلاح

وليد الفراج: الرياضة السعودية تشهد إعادة هيكلة وإصلاح
طلال الغامدي(صدى):

وصف الإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج أكشن يا دوري، ما تشهده الرياضة السعودية الفترة الحالية بإعادة الهيكلة والإصلاح.

وقال الفراج في تغيردة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سنمر في الفترة الانتقالية بسرعة ونتذكر هذه الأيام بعد سنوات ونحن نضحك ” ، مضيفا: ” المستقبل مختلف، وعلينا الاستعداد له، الماضي لن يعود ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين

#كاس_العالم_حيوحشنا

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين

#كاس_العالم_حيوحشنا

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