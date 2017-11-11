وليد الفراج: الرياضة السعودية تشهد إعادة هيكلة وإصلاح
وصف الإعلامي وليد الفراج، رئيس تحرير برنامج أكشن يا دوري، ما تشهده الرياضة السعودية الفترة الحالية بإعادة الهيكلة والإصلاح.
وقال الفراج في تغيردة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” سنمر في الفترة الانتقالية بسرعة ونتذكر هذه الأيام بعد سنوات ونحن نضحك ” ، مضيفا: ” المستقبل مختلف، وعلينا الاستعداد له، الماضي لن يعود ” .
الطويرقي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
#كاس_العالم_حيوحشنا
الطويرقي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 2 ساعتين
#كاس_العالم_حيوحشنا