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الهلال يتوج ببطولة الاتحاد السعودي للشباب

الهلال يتوج ببطولة الاتحاد السعودي للشباب
ماجد محمد(صدى):

توج الهلال بطلا لكأس الاتحاد السعودي للشباب، بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في نهائي البطولة السعودية.

سجل للهلال ذعار حسين العتيبي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عادل إبراهيم السحاري النتيجة للأهلي في الدقيقة 11 من نفس الشوط، وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم حمد هدف الزعيم الحاسم في الدقيقة 54.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 4 ساعات

ما شاء الله تبارك الله ثاني بطوله في 3 ايام من أمام الطحالب 😂😂😂😂😂😂😂😂
الزعيم زعيم

[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 ساعات

الناشئين والشباب حققهم الهلال بثلاث ايام
مبروك

[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين

مبروك للزعماء هذة القاعدة الصلبة
التي ستدعم الفريق الاول بالمواهب الشابة
بطولتين من امام الطحالب في ثلاثة ايام
تؤكد ان من يفتكر نديتة للزعيم يغرق بطوفانة

[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 1 ساعة

الله العالم كم نسبه حلالها😂😊😂😂

[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 17 دقيقة

ههههه😊اذا هي مثل عقلي حلو😎يعني حلال😁😊

[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 14 دقيقة

فرق
بين جيل ثقافته البطولا
وبين جيل ثقافته المظلومية
ان شاء الله زعيم يحقق الاسيوية

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