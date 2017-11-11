الهلال يتوج ببطولة الاتحاد السعودي للشباب
توج الهلال بطلا لكأس الاتحاد السعودي للشباب، بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في نهائي البطولة السعودية.
سجل للهلال ذعار حسين العتيبي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عادل إبراهيم السحاري النتيجة للأهلي في الدقيقة 11 من نفس الشوط، وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم حمد هدف الزعيم الحاسم في الدقيقة 54.
صداوي[ عدد التعليقات: 1366 ] نشر منذ 4 ساعات
ما شاء الله تبارك الله ثاني بطوله في 3 ايام من أمام الطحالب 😂😂😂😂😂😂😂😂
الزعيم زعيم
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 ساعات
الناشئين والشباب حققهم الهلال بثلاث ايام
مبروك
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5401 ] نشر منذ 3 ساعات
الزعيم يا كايدهم علمهم أصول اللعب مبرووووووووووووووووووووووك
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1296 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك للزعماء هذة القاعدة الصلبة
التي ستدعم الفريق الاول بالمواهب الشابة
بطولتين من امام الطحالب في ثلاثة ايام
تؤكد ان من يفتكر نديتة للزعيم يغرق بطوفانة
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 1 ساعة
الله العالم كم نسبه حلالها😂😊😂😂
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 939 ] نشر منذ 28 دقيقة
قد نسبة عقلك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5890 ] نشر منذ 17 دقيقة
ههههه😊اذا هي مثل عقلي حلو😎يعني حلال😁😊
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 14 دقيقة
فرق
بين جيل ثقافته البطولا
وبين جيل ثقافته المظلومية
ان شاء الله زعيم يحقق الاسيوية