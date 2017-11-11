الهلال يتوج ببطولة الاتحاد السعودي للشباب

ماجد محمد(صدى):

توج الهلال بطلا لكأس الاتحاد السعودي للشباب، بعد فوزه على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في نهائي البطولة السعودية.

سجل للهلال ذعار حسين العتيبي في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، ثم عادل إبراهيم السحاري النتيجة للأهلي في الدقيقة 11 من نفس الشوط، وفي الشوط الثاني سجل إبراهيم حمد هدف الزعيم الحاسم في الدقيقة 54.