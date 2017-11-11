وزير الصحة يقدم نصيحة للوقاية من الإصابة بالسكري

علي القحطاني(صدى):

نصح معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع للوقاية من الغصابة بالسكري.

وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يمكن الوقاية من ٨٠ ٪ من حالات الإصابة بالسكري ” النوع الثاني ” بإتباع نمط حياة صحي.. أنصحك بالمشي٣٠ دقيقة لمدة ٥ أيام في الأسبوع والحرص على غذاء صحي متوازن ولا تنتظر السكري ” .