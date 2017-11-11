وزير الصحة يقدم نصيحة للوقاية من الإصابة بالسكري
نصح معالي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بممارسة رياضة المشي لمدة 30 دقيقة 5 أيام في الأسبوع للوقاية من الغصابة بالسكري.
وقال الربيعة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” يمكن الوقاية من ٨٠ ٪ من حالات الإصابة بالسكري ” النوع الثاني ” بإتباع نمط حياة صحي.. أنصحك بالمشي٣٠ دقيقة لمدة ٥ أيام في الأسبوع والحرص على غذاء صحي متوازن ولا تنتظر السكري ” .
مواطن مريض بالسكر حتى ضعف نظره ايه الوزير[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 1 ساعة
الدكتور توفيق السلام عليكم نعم المشى مفيد للصحة ولكن بعلاج يادكتور والعلاج مواعيده بعيدة تتراوح مابين 3 و4 شهور لمريض السكر من قلة الدكاترة والعيون مواعيدها بالشهر والشهرين والطوارى ب 4و6
ساعات اتمنى منك يادكتور زيارة مستشفى الملك سعود بعنيزة وتراء بعينك وتسمع من المرضى ملايسرك علماً إن ادارة المستشفى يطلبون منكم زيادة دكاترة بإلحاح ولكن دون جدوى .معى موعد للسكر بعد 4 شهور وموعد للعيون 2 شهرعلماً ان هذا لايرضى الحكومة وانت الوزير للصحة مابوسعك ان تعمله للمرضى علماً ان النصائح بعد العلاج