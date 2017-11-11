” الخطوط السعودية ” تزور معسكر المنتخب في البرتغال

نواف السالم(صدى):

أجري وفد من الخطوط السعودية، زيارة لمقر بعثة المنتخب الأول لكرة القدم بمدينة فيزيو بالبرتغال، قبيل مباراة الأخضر الودية أمام نظيره البرتغالي أمس.

التقى شكري الجديبي، مدير عام الدعاية والإعلان بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، رئيس اتحاد كرة القدم عادل عزت، ومدير عام المنتخب السعودي ماجد عبدالله، ونائبه عمر باخشوين، وهنأهم بمهامهم الجديدة.

وقدم الجديبي، هدية رمزية عبارة عن مجسم لطائرة (DC-3) وهي الطائرة التي أهديت للملك المؤسس من الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في مايو عام 1945م، إضافة إلى نموذج لطائرة بوينج ” B777-300ER ” ، وهي أحدث طائرة انضمت لأسطول ” السعودية ” خلال شهر مايو.