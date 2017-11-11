بالصور.. تايكوندو الشباب يهيمن على القمة والهلال وصيفًا

سعيد العجل(صدى):

أختير الحكم الدولي السعودي مجاشع علوي بكر لقيادة منافسات بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة والمصنفة G1 ويعد بكر من الحكام المميزيين في الساحة السعودية بالاضافة إلى عضويته في لجنة الحكام بالاتحاد السعودي للتايكوندو الجدير بالذكر أن إتحاد التايكوندو يملك حكام عالميين لعل ابرزهم ابوبكر كردي الذي اعتزل مؤخراً ويأتي الحكم مجاشع ايضا ضمن الحكام الدوليين النخبة إلى جانب فايز السلولي رئيس لجنة الحكام بالإتحاد.

من جانباً أخر أختتمت على صالة نادي الرياض منافسات بطولة المنطقة الوسطى للتايكوندو للكبار ودرجة الشباب بمشاركة أندية وهيئات الرياض والقصيم.

وحصل فريق الشباب لدرجة الشباب على لقب البطولة فيما حل الهلال وصيفاً و الفرع ثالثاً، أما منافسات الدرجة الأولى فقد حاز أيضا فريق الشباب على لقب البطولة ومركز تدريب الملز ثانياً والهلال ثالثاً.

وأشار رئيس الاتحاد العميد ركن شداد العمري إلى أن هدف الاتحاد تواجد جميع منسوبيه في القمة العالمية سواء على صعيد اللاعبين اوالحكام او منسوبية في عضوية الإتحادات القارية والاقليمية لكي تتكامل المنظومة ونحقق الهدف الذي نسعى اليه.

