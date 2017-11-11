العابد ولاعبو الهلال الدوليون ينضمون إلى معسكر أبو ظبي

طلال الغامدي(صدى):

انضم نواف العابد، اليوم السبت، إلى معسكر فريق الهلال في أبوظبي استعداداً لذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 في الرياض أمام الفريق الياباني أوراوا.

ووثل اللاعبون الدوليون قادمين من لشبونة عبر طائرة خاصة وفرها اتحاد القدم السعودي.

وواصل لاعبو فريق الهلال صباح اليوم تدريباتهم الاعتيادية، حيث قسّم الأرجنتني رامون دياز لاعبيه إلى مجموعتين، حيث أدت كل مجموعة عددًا من التدريبات البدنية في صالة الإعداد البدني.