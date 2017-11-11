جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم 1475 طالبة متفوقة غداً

علي القحطاني(صدى):

تنظم عمادة الدراسات الجامعية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل غداً، حفل تكريم لــ 1475 طالبة متفوقة من 11 كلية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في قاعة المؤتمرات العامة في المدينة الجامعية.

وعبرت عميدة الدراسات الجامعية لأقسام الطالبات الدكتورة دلال التميمي عن سعادتها بتفوق هذا العدد من الطالبات سنويا والبالغ عددهن 1475 واللاتي يمثلن 11 كلية في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والأكاديمية، مبينة بأنه سيتم تكريم الطالبات المتفوقات من كليات التصاميم و علوم الحاسب وتقنية المعلومات و إدارة الاعمال وبعد غداً الاثنين سيتم تكريم طالبات كلية الطب و التمريض و العلوم الطبية التطبيقية و طب الاسنان و الصحة العامة و الصيدلة الاكلينيكية و يوم الثلاثاء ستكرم طالبات كليتي الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع و الهندسة.

وأشارت الدكتورة التميمي إلى أن حفل التكريم هو تكريم الصفوة من الطالبات المتفوقات بكليات الجامعة، حيث أن الهدف منه هو تشجيع الطالبات لخلق روح التنافس العلمي بين طالبات الجامعة، كما أن أعداد الطالبات المتفوقات بكليات الجامعة في ازدياد مستمر.