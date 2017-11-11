الطاقة تعلن الطوارئ بعد وقف ” أرامكو ” ضخ النفط للبحرين

عادل الحربي(صدى):

رفعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اليوم السبت، احتياطاتها الأمنية، على خلفية الحادث التخريبي الذي تعرض له أحد أنابيب النفط في البحرين.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم السبت، أنها تدعم قطاع الطاقة في مملكة البحرين، وستسخر كافة إماكنياتها لمساندته، معربة عن شجبها واستنكارها للعمل التخريبي الذي وصفته بالجبان.

كما أشادت الوزارة بقدرة الجهات المعنية في البحرين على مواجهة الحريق واحتوائه في وقت قياسي.

يشار إلى أن شركة ” أرامكو ” السعودية أوقفت على الفور ضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران المغذية لمصفاة شركة بابكو في البحرين فور وقوع الحريق عند الساعة 11 من مساء يوم أمس.