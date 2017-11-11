مقتل 18 عنصرا من الميليشيا الانقلابية في معارك وسط اليمن

فهمي محمد(صدى):

أعلنت المقاومة الشعبية اليمنية، اليوم، مقتل 18 من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، وإصابة آخرين في معارك عنيفة بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقال مصدر في المقاومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن معارك شرسة اندلعت في الساعات الأولى من فجر اليوم عقب هجوم للميليشيات على مواقع المقاومة في جبهات الحبج والاجردي بمديرية الزاهر آل حميقان، تمكنت خلالها المقاومة من دحر الهجوم بإسناد من طيران التحالف العربي.