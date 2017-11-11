خبير قانوني: قضايا الحائلي والتويجري عقوبتها السجن والغرامة

نواف السالم(صدى):

قال الدكتور المحامي عمر الخولي، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، إن رئيسي ناديي الاتحاد والرائد السابقين أنمار الحائلي وعبدالعزيز التويجري، مصيرهما السجن والغرامة، في قضايا التزوير التي أدينا فيها.

وأكد الخولي أن النيابة العامة ستتولى رفع الدعوى العامة على الحائلي والتويجري بعد انتهاء التحقيقات الإدارية.

وحول قضية اللاعب محمد العويس، أكد أن الجهة المختصة بالاتحاد السعودي لكرة القدم المتمثلة في لجنة الانضباط ستتولى اتخاذ القرار بشأنها.