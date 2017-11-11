سفارة المملكة بلبنان: حياة ” الحريري ” مهددة في بيروت

نايف السالم(صدى):

قال القائم بأعمال سفارة المملكة في لبنان وليد البخاري، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سعد الحريري، ليس قيد الإقامة الجبرية، مؤكدا أن بقائه في المملكة بإرادته.

وأضاف البخاري، خلال استقباله وفداً عشائرياً متضامناً مع المملكة، اليوم السبت، أن مسألة عودة الحريري إلى لبنان رهن به شخصياً وربما يقرر عدم العودة لأسباب أمنية وخشية تعرضه لاغتيال.

يذكر أن سعد الحريري استقال السبت الماضي من منصبه رئيسا للوزراء خلال وجوده بالمملكة، ولم يعد إلى لبنان منذ ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه يخشى على حياته إذا عاد إلى هناك.