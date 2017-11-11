” القطيف ” تستعد لاستقبال الأمطار بإنشاء 9 محطات حديثة

خالد الضبيبي(صدى):

قال المهندس زياد بن محمد مغربل، رئيس بلدية القطيف، أن جميع إمكانيات البلدية و البلديات التابعة لها باتت على أتم الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار، أن الخطة المسبقة التي وضعت لهذا الموسم وضعت في الاعتبار جميع الملاحظات خلال الموسم الماضي بغرض معالجتها بالشكل المناسب.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم السبت إلى أن جميع الأليات والمعدات وضعت تحت الصيانة لتكون جاهزة في الخدمة، كما أن البلدية خصصت 27 صهريجا لشفط المياه، بالإضافة لتخصيص 60 مضخة للشفط، فضلا عن وجود 42 مراقبا ، منوهاً على وجود مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في عموم المحافظة، وانشاء 9 محطات حديثة في القطيف وسيهات وعنك وصفوى وبعض الأحياء الأخرى تم تزويدها بـ 21 مضخة بقدرة 34.200.000 لتر في الساعة.