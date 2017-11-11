” النقل ” : 53 مليون رحلة على طرق المملكة خلال أكتوبر

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة النقل، أن إجمالي عدد الرحلات على طرق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 53 مليون رحلة، بمتوسط 1.709 مليون رحلة يومياً، وأن طريق السليل إلى الرياض سجل أعلى معدل لتجاوز المركبات السرعة المحددة بنسبة 53%.

‏‎وأكدت الوزارة أن اهتمامها برصد الحركة المرورية من خلال تقريرها، يهدف إلى الاستفادة من معطياته في تحديد خطة التوسع في إنشاء شبكة طرق وفق الكثافة المرورية وتعداد الحركة ضمن الخطط الاستراتيجية للنقل، علاوة على دراسة وتحليل الحركة المرورية مع عدد الحوادث ومعدل السرعات، والاستفادة من المخرجات الواردة من الجهات الأمنية وأمن الطرق، وتحديد أولويات الصيانة للطرق ذات معدلات الحركة المرورية الكثيفة، بهدف توفير منظومة نقل برى تخدم التنمية الاقتصادية في كل مناطق المملكة وفق رؤية المملكة 2030.