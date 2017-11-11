خطوات هامة لتفادي شراء زيوت المحركات المغشوشة

متابعات(صدى):

تعد زيوت المحركات من أهم العوامل المؤثرة في أداء السيارة بشكل عام، وسلامة المحرك بشكل خاص، فالزيت يعمل على تليين وتكوين طبقة عازلة على أسطح أجزاء المحرك لمنع الاحتكاك الجاف أثناء التشغيل، كما يحافظ على درجة حرارة المحرك وتنقيته من الشوائب.

ويواجه الكثيرون من مالكي السيارات صعوبة في التفريق بين الزيوت الأصلية، والأخرى المغشوشة، التي يتستر مصنعوها خلف أسماء علامات تجارية معروفة للترويج لزيوتهم المقلدة.

ولهؤلاء الذين لا يمكنهم التفريق بين الزيوت معلومة المصدر والأخرى المقلدة، يمكن اتباع الآتي:

اختيار التاجر

قد يعتمد البعض على منافذ البيع والمراكز الخاصة لصيانة سياراتهم، ولذلك يجب التأكد من أمانة ومصداقية التاجر الذي يبيع الزيوت قبل شرائها، أو الحصول عليها من المنافذ المعتمدة داخل محطات الوقود ومراكز صيانة السيارات المعتمدة.

علامة SAE

هي اختصار لشهادة جودة تمنحها جمعية مهندسين السيارات الأمريكية، وتكون هذه العلامة مدونة على عبوات الزيوت، ووجودها على العبوة علامة على جودة الزيت.

شعار API

هذه الأحرف الثلاثة إذا وجدت مطبوعة على العبوة الخارجية للزيت فإن هذا دليل على أن النوع حاصل على رخصة الجودة من معهد النفط الأمريكي.

لون الزيت

عند انتهاء صلاحية زيت المحرك وتغييره، يجب التحقق من درجة لون الزيت القديم، فإذا كان غير معتدل، فهذا دليل على، إما عطب ما بالمحرك أو رداءة نوع الزيت وهنا يفضل استبداله بآخر أعلى جودة.

نهاية يجب التذكير بأن زيوت محركات السيارات تختلف وفقًا لاختلاف النطاق المكاني، أي أن المناطق الحارة مخصص لها أنواع معينة من الزيوت تختلف في تكوينها عن الأماكن المعتدلة والباردة.