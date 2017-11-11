كفى توعي 420 نزيلة بسجن ذهبان بأضرار التدخين والمخدرات

نايف السالم(صدى):

اطلق القسم النسائي بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة برنامجاً توعوياً بأضرار السموم لنزيلات القسم النسائي بسجن ذهبان وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية المتبادلة بين أطراف المجتمع لأجل تحقيق المصلحة العامة في المجالات المختلفة .

وأفادت مديرة القسم النسائي بالجمعية الاستاذة سلوى حسن سروجي بأن البرنامج هادف وترفيهي في ذات الوقت تستفيد منه 420 نزيلة بسجن ذهبان بهدف توعيتهم وتوجيههم وتحقيق الترابطْ المجتمعي واظهار الطاقات والابتكارات كما يسعى البرنامج لعلاج بعض المشكلات التي تواجههم وكسر الحاجز النفسي لدى النزيلات ومقاومة الهزيمة النفسية بالصبر والاحتساب.

وبيّنت سروجي أنه على جميع الجهات الخيرية ألا تغفل عن نزلاء ونزيلات السجون وذلك لتأهيلهم وتحويلهم الى لبنة صالحة يستفيد منها الوطن.