” الصداقة ” كلمة سحرية لحياة زوجية ناجحة

متابعات(صدى):

تعتبر العلاقة الزوجية واحدة من أكثر العلاقات تعقيداً في هذا الكون، إن لم تكن أعقدها على الإطلاق.

ولكن الحقيقة أن هناك كلمة واحدة يمكن أن تساعد في إنجاح هذه العلاقة، وإنجاح الحياة الزوجية، وهي ” الصداقة ” ، حيث أن التعامل مع الزوج كصديق، له تأثير سحري في نجاح الحياة الزوجية إلى حد كبير.

التعبير عن المشاعر

لا يمكن أن يعرف زوجك مشاعرك واحتياجاتك وكل ما في داخلك إذا لم تفصحي عنها، فلا توجد طريقة للتواصل بينكما إلا من خلال قولك وإفصاحك عما تريدين، وكأنك تتحدثين إلى نفسك، بصوت مرتفع، والأمر نفسه ينطبق على الزوج فيما يتعلق بالإفصاح عن مشاعره إلى زوجته

الصدق

الكذب هو الخطوة الأولى في طريق القضاء على الحياة الزوجية، لذا يجب أن تتحدثي إلى زوجك بمنتهى الصدق، حتى لو كنتي ستظهرين بعد هذا الحديث الصادق مخطئة أو غير مثالية، لأن الصدق هو السبيل الوحيد لمواجهة الأخطاء، وهو أحد أهم أسباب نجاح الحياة الزوجية

الاستماع

يجب عليك الاستماع إلى زوجك، وليس الحديث إليه فقط، صحيح أن الفضفضة مهمة، ولكن الاستماع أيضا لا يقل أهمية، والمشكلة أن بعض الزوجات لا تكنّ مستعدات للاستماع، ومن هنا أهمية التجربة على الصمت لفترات، والتحوّل من متكلمة مع زوجها إلى مستمعة إليه.