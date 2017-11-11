الاتحاد يدفع 300 ألف للبرازيلي ماركينيو

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر مقربه من نادي الاتحاد أن الإدارة الاتحادية شرعت في التواصل مع اللاعب البرازيلي ماركينيو من أجل إجراء تسوية مالية بشأن مستحقاته لدى النادي التي تبلغ مليون و300 ألف يورو.

وقالت المصادر أن إدارة الصنيع تسابق الزمن لإنهاء المطالب المالية التي على النادي للاعبين الأجانب والمدربين، ووكلاء الأعمال، والأندية الخارجية، والعمل على حلها وتجنيب النادي أي ضرر يسهم في تعرض العميد لعقوبات دولية .

يذكر أن اللاعب ماركينيو قدم لنادي الاتحاد في عهد إدارة إبراهيم البلوي على سبيل الإعارة من نادي روما الإيطالي، ولم يكمل عقده مع العميد وغادر بسبب تأخر رواتبه لثلاثة أشهر، وأجبر على التمسك بالبند الذي يكفل له فسخ عقده مع النادي، وكسب قضيته ضد نادي الاتحاد بإلزام العميد بدفع مبلغ مليون و300 ألف يورو.