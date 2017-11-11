انطلاق فولكس فاجن جولف R موديل 2018

طلال الغامدي(صدى):

أطلقت فولكس فاجن باقة Performance جديدة للسوق الانجليزي من خلال نسخة جولف R موديل 2018 وهذه الباقة زادت من سرعة السيارة القصوى وقللت من وزنها واضافت لها بعض التجهيزات الجديدة, وتتوفر هذه الباقة بصورة اختيارية للموديلات بناقل حركة DSG من باقة جولف R الهاتشباك والاستيشن واجن وتشمل تحديث للمكابح تقلل 2 كجم من وزن السيارة.

كما تشمل عجلات ألومنيوم سبلبرج 19 بوصة تحل محل العجلات 18 بوصة كاديز كما زودت باسبويلر خلفي جديد, وتزيد سرعة السيارة بهذه الباقة من 250 كمساعة الى 267 كمساعة للهاتشباك والي 270 كمساعة للاستيشن. ويبلغ سعر هذه الباقة 3.020 دولار في بريطانيا بينما يبلغ سعر السيارة نفسها 42.949 دولار بالناقل المانيوال و44.636 دولار للنسخة الأوتوماتيك وهذا للنسخ الهاتشباك أما سعر الاستيشن فيبلغ 46.875 دولار بناقل حركة DSG .