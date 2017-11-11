جمرك الوديعة يحبط تهريب 18 ألف حبة كبتاجون و4 كيلو حشيش

عادل الحربي(صدى):

تمكن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب 18 ألف حبة ” الكبتاجون ” بالإضافة إلى 3,980 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدرة كانت مُخبأة داخل شاحنة قدِمت إلى الجمرك.

وقال مدير عام جمرك الوديعة ” سامي السليمان ” أنه أثناء الإجراءات الجمركية لإحدى الشاحنات القادمة, تم العثور على كمية من حبوب “ الكبتاجون ” بلغت (18,000) حبة, كانت مخبأة داخل أدراج مقصورة القيادة بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية كما تم ضبط كمية من مادة الحشيش بإجمالي وزن (3,980) كجم داخل الشاحنة أيضا وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات والمهربين .