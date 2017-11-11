5 أسباب توضح سبب إعجاب الرجل بالمرأة القصيرة

القاهرة(صدى):

يميل معظم الرجال إلى المرأة قصيرة القامة أكثر من المرأة الطويلة، وأوضحت الدكتورة يسرا السيد -أخصائية الصحة الجنسية- أسباب تمتع المرأة القصيرة بجاذبية أكبر عند الرجل ومنها:

1- تمتعها بالنشاط والحيوية

ينجذب الرجل للفتاة القصيرة خفيفة الحركة التي تتميز بالنشاط والحيوية وهيأتها الصغيرة.

2- الخصوبة

تتمتع المرأة القصيرة بخصوبة أعلى، لذلك أغلب النساء قصيرات القامة تبدأن في البلوغ بسن مبكر على عكس طويلات القامة، ومعدل الإنجاب والولادة عند المرأة القصيرة يكون أكثر.

3- نسبة نجاح العلاقة الحميمة مع الرجل أعلى

توفر المرأة القصيرة للرجل حالة من الإشباع في العلاقة الحميمية.

4- أكثر إثارة للرجل

تعطي المرأة القصيرة إحساس للرجل بأنه قادر على الاحتواء والقوة والسيطرة، واعتقاد الرجل في أعماق نفسه بأن المرأة القصيرة أكثر إثارة وأنوثة من المرأة الطويلة.

5- تبدو صغيرة مهما بلغ سنها

قصر القامة يجعل المرأة تبدو أصغر سناً من المرأة الطويلة.