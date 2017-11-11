هذه الدولة اختفت من على خرائط العالم!

ويلينغتون(صدى):

دشن مواطنون من نيوزلندا حملة على موقع ” Reddit ” أعربوا فيها عن غضبهم من تجاهل وجود نيوزلندا على خرائط العالم ومطالبين بتفسير لهذا الأمر ومشاركات لهذا الاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارك في هذه الحملة – تحت اسم ” خرائط بدون نيوزلندا ” – ما يقرب من 27 ألف مشارك على الموقع ونشروا العديد من الخرائط التي لا توجد فيها دولتهم.

يُشار إلى أن نيوزلندا تقع جنوب غرب المحيط الهاديء وتتكون من جزيرتين رئيسيتين وبعض الجزر، وتصل المساحة الإجمالية إلى حوالي 270 كيلومتر يعيش عليها حوالي 4.7 مليون نسمة.