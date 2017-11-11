مدرب أستراليا يهاجم صحف هندوراس: لم تحترم فريقنا

نواف السالم(صدى):

هاجم مدرب منتخب أستراليا أنجي بوستيكوجلو،الصحف في هندوراس، مؤكدا أنها لم تتعامل مع فريقه باحترام، مشيرا إلى أن لاعبيه استغلوا هذا الموقف لصالحهم واعتبروه دافعاً لهم للتفوق قبل التعادل مع هندوراس بدون أهداف في ذهاب ملحق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وأهدر المنتخب الأسترالي عدداً من الفرص في المباراة التي أقيمت في سان بيدرو سولا لكنه خرج متعادلاً رغم سوء أرضية الملعب وسيخوض لقاء العودة على أرضه في سيدني الأربعاء المقبل، وكله ثقة في قدرته على تجاوز منافسه والتأهل للنهائيات المقبلة التي ستقام في روسيا.

وقال بوستيكوجلو للصحافيين: “ ربما فكرتم أننا سنكون لقمة سائغة.. قرأت الصحيفة التي قالت إننا 11 كنغراً لكن الكنغر يمكنه لعب الكرة ” .

وأضاف مدرب أستراليا: “ في فريقنا لاعبان (هما أرون موي ومات رايان) يلعبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، لدينا لاعبون في أفضل بطولات الدوري الأوروبية ”.

وأردف بوستيكوجلو: “ سمعت (من صحافتكم) أن لدينا خطة بسيطة للمباراة ولا نملك أي نجوم.. كان ذلك دافعاً لنا للتألق، نحن نرد على أرض الملعب عندما تبدأ المباراة ”.