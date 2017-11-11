الحقيقة الكاملة لرحيل نيمار عن برشلونة

ماجد محمد(صدى):

كشف مصدر مقرب من الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا ، أسباب جديدة في رحيل مهاجم باريس سان جيرمان عن برشلونة، مشيرا إلى أنه لم يكن يتحمل مدرب “ البلاوجرانا ” السابق لويس إنريكي.

وأكد المصدر أن نيمار، كان يشكو من أسلوب إنريكي في العمل بشكل عام ومن اختياراته للاعبين الأساسيين والاحتياطيين، مشيرا إلى نيمار منذ بداية مسيرته في سانتوس، لطالما واجه مشكلات مع كل المدربين، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب ” ، مؤكداً أن ” نيمار لم يعجبه أي مدرب “.

وأبرز المصدر المقرب من اللاعب أن “ القشة التي قصمت ظهر البعير كانت حين قال له (مساعد إنريكي، خوان كارلوس) أونزوي أن يركز على كرة القدم وأن يتخذ الحذر وإلا سينتهي به الأمر مثل رونالدينيو ” لاعب البرسا السابق.