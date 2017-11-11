بالصور.. أوبل تطرح صورة تشويقية لموديل غامض جديد

برلين(صدى):

كشفت أوبل عن صورة تشويقية جديدة لموديل غامض ظهر جزء منه فقط في الصورة ويبدو أنه موديل جديد تماماً. وقامت الشركة بنشر الصورة على حسابها على تويتر وربما تكون الصورة لسيارة متعددة استخدامات ولكنها تأتي بدون شبكة التهوية التقليدية الأمامية مما يعني أنها على الارجح سيارة كهربائية.

والملامح الأخرى التي تظهر في هذه الصورة هو ظهور مصابيح نهارية LED محسنة بشكل حرف L وغطاء محرك عضلي وصادم أمامي شرس الشكل واطارات كبيرة وهو ما يجعلنا نتسائل حول ما اذا كانت هذه السيارة تشير لنسخة متعددة الاستخدامات رائدة في فئتها. ولو كانت هذه هى الحالة فأوبل قد أعلنت من قبل أن مثل هذا الموديل الرائد سوق ينتج في ألمانيا قبل نهاية العقد الجاري وسيعتمد علي قاعدة بناء بيجو سيتروين EMP2.

وسينضم هذا الموديل لموديلات موكا X وكروسلاند X وجراند لاند X وستأتي السيارة الجديدة في أعلى القائمة بجانب موديلات انسجنيا وربما تشارك هذه السيارة بعض الملامح مع بيجو 5008 مثل قاعدة البناء وربما تنافس موديلات مثل سكودا كودياك ونيسان X-trail وهيونداي سانتافي.

