المنتخب الإيطالي يواجه السويد الإثنين

نواف السالم(صدى):

انضم اللاعب المعتزل أندريا بيرلو لمنتقدي المنتخب الإيطالي بطل العالم سابقاً 4 مرات والذي أصبح قريباً من الغياب عن نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 60 عاماً، عقب هزيمته 0-1 أمام السويد في ملحق التصفيات الأوروبية أمس الجمعة.

وسيتعين على إيطاليا التي غابت عن كأس العالم آخر مرة في 1958 الفوز على السويد بفارق هدفين على الأقل في لقاء العودة الإثنين المقبل، في ميلان، لتجنب ما اعتبره كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد المحلي للعبة الشعبية ” كارثة ” لكن أداء الفريق الباهت أمس إضافة إلى تراجعه في أكثر من مناسبة في الآونة الأخيرة لا يشير إلى أن المنتخب الذي يدربه جيان بييرو فنتورا سيكون على قدر هذه المهمة.