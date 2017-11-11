النصر يعود للرياض بعد انتهاء معسكر جبل علي

نواف السالم(صدى):

تعود بعثة فريق النصر للرياض مساء اليوم، بعد أن أنهى معسكره التدريبي في جبل علي بدبي، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء الأثنين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

انهى فريق النصر اليوم السبت معسكره بحبل علي بدبي بحصة تدريبية صباحية استمرت أكثر من ساعتين بدأت بتمارين احماء تلاها تدريبات لياقية متنوعة اشتملت على جري حول الملعب طبق بعدها اللاعبين جمل تكتيكية تعتمد على الكرات الثابتة ثم الكرات العرضية.

قسم بعدها الفريق لمجموعتين واجرى لهم مناورة كروية على كامل الملعب عوضا عن المباراة الودية التي أُلغيت ولم يشارك في التدريبات اليوم كل من حسن الراهب وليوناردو لحصولهما على راحة طبية بسبب اجهاد عضلي .