4 أمور لا تحبها المرأة في العلاقة الحميمة

متابعات(صدى):

كشفت أخصائية في العلاقات الزوجية ، عن لائحة بأبرز الأمور التي لا تحبها المرأة في العلاقة الحميمة، كي تتمكن من إطلاع شريكها عليها تفادياً لقيامه بها.

تقليد مشهد من فيلم إباحي

من أبرز الأمور التي تعتبر مزعجة للمرأة في العلاقة الحميمة هي محاولة الزوج تقليد أحد المشاهد الحميمة التي يراها في الأفلام التي يتابعها أو يشاهدها، وهذا ما تعتبره المرأة نوعاً من الإهانة لها.

إنتظار المبادرة من الزوجة

قد يسعى الرجل إلى أن ينتظر المبادرة من الزوجة في غالب الأحيان على الرغم من أنه يرغب في العلاقة الحميمة بشدة، ما تعتبره المرأة مزعجاً للغاية حيث يضعها زوجها في موقف صعب ومحرج على حد سواء، فكل ما عليه فعله هو التعبير بصراحة عن رغبته وبالطبع ستتجاوب المرأة معه.

المبالغة في الإنفعال من قبل الرجل

من أبرز الأمور التي لا تحبها المرأة خلال العلاقة الحميمة هي المبالغة التي يظهرها الزوج خلال العلاقة، خصوصاً على صعيد التعبير عن الإستمتاع أو المبالغة في الكلام وإصدار الأصوات.

العلاقة العنيفة

بعض الرجال يميلون إلى اللجوء إلى العنف خلال العلاقة الحميمة مع الزوجة وهذا الأمر لا تحبه النساء على الإطلاق.