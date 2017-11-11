الداخلية البحرينية: الأعمال الإرهابية في البحرين تتم باتصالات وتوجيهات من إيران

المنامة(صدى):

أكدت الداخلية البحرينية أن الأعمال الإرهابية في البلاد تتم باتصالات وتوجيهات من إيران مؤكدة أن تفجير خط أنابيب النفط عمل إرهابي خطير يهدف للنيل من البحرين.

كان حريق ضخم ناجم عن انفجار بأحد أنابيب النفط نشب أمس دون إصابات.