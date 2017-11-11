الداخلية البحرينية: الأعمال الإرهابية في البحرين تتم باتصالات وتوجيهات من إيران
أكدت الداخلية البحرينية أن الأعمال الإرهابية في البلاد تتم باتصالات وتوجيهات من إيران مؤكدة أن تفجير خط أنابيب النفط عمل إرهابي خطير يهدف للنيل من البحرين.
كان حريق ضخم ناجم عن انفجار بأحد أنابيب النفط نشب أمس دون إصابات.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37718 ] نشر منذ 39 دقيقة
ايران اساس الخراب باالدول العربيه ,,
,, لابد من تأديب إيران ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3387 ] نشر منذ 30 دقيقة
لعنة الله على راس الكفر والبدع عدوة الاسلام الارهابية ايران المجوسية الرافضية واذنابهم