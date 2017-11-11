” الحربي “: المتهم بريء حتى تثبت إدانته .. ومليار نعم لمحاكمة الفاسدين

طلال الغامدي(صدى):

يرى الكاتب الصحفي خلف الحربي أن مهاجمة الفاسدين الموقوفين قبل انتهاء التحقيقات، يعتبر شماتة لا فائدة منها رافضاً أن يلعب البعض دور القاضي ويُصدر الأحكام قبل انتهاء التحقيقات مشيراً لتأييده الكامل لتوقيفهم والتحقيق معهم.

قال الكاتب الصحفي خلف الحربي في مقاله ” الكتابة عن متهمي الفساد ” بصحيفة ” عكاظ ” : القاعدة القانونية الأشهر هي إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي معلن، ومن يهمه حقاً أمر الوطن عليه مواجهة الفاسدين، حين يكونون في أقوى حالاتهم، أما عملية مدحهم والتطبيل لهم عندما كانوا أقوياء ومهاجمتهم وشتمهم حين أصبحوا ضعفاء فهذا منهج الثعالب وطريق المرتزقة الجبناء .

ويضيف ” الحربي ” : مليار نعم لمحاكمة المتهمين محاكمة شفافة كما أكدت الحكومة ومليار نعم لاستعادة أموال وعقارات الوطن المنهوبة، وتريليون نعم لهذه الانتفاضة المباركة ضد الفساد .