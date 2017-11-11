بالصور.. سيدات سعوديات يقتحمن العمل في مجال النجارة

عقال المالكي(صدى):

اقتحمت سيدات سعوديات العمل في مجال النجارة، تماشيا مع رؤية 2030 والتي جاءت لتعكس الدور الحقيقي للسيدة السعودية في شتى المجالات بلا حدود، حيث زينت أعمالهن البيت بالقطع الجمالية من الأثاث.

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ” موارد النخبة ” جاسر الدعجاني، أن من أهم أهداف المؤسسة هي ابراز نشاط المرأة بإنعاش المنتجات الوطنية والذي يبدأ بإكتشاف مواهبهن، وعبر لقاءات متجددة وتبادل الخبرات، تأتي جميعها رسالة سامية في خدمة المجتمع وتنتهي بتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد الدعجاني ، أن المؤسسة على استعداد لإستقبال وتقديم الأفكار الإبداعية والمواهب وتعزيزها داخل المجتمع.