بالصور.. تدريب لمدة 15 ألف ساعة في ” التحول الرقمي ” بتعليم الشرقية

خالد الضبيبي(صدى):

واصلت خمسون مدرسة للبنين والبنات بتعليم المنطقة الشرقية، تدريب ما يقرب 131 معلما ومعلمة على مستوى المنطقة الشرقية و200 إداري، بالإضافة إلى 332 من منسوبي الإشراف التربوي وقياديي الإدارة لمدة 15 ألف ساعة، ضمن مبادرة وزارة التعليم في التحول الرقمي بوابة المستقبل.

وتضمن التدريب دورات لتفعيل البوابة واستخدامها بالإضافة إلى دورات مكثفة للتدريب على كيفية رفع المناهج والجداول الدراسية.

ويأتي هذا المشروع الرقمي بهدف بناء أجيال الوطن والتحول نحو التعلم الرقمي لتحقيق رؤية 2030 بغية استفادة الطلاب والطالبات من أحدث التقنيات وتوجيههم نحو الاستخدام الإيجابي للتقنية والتوسع في عمليات التعليم التي تمكن الطالب والطالبة من اكتساب المهارات الشخصية مما يجعله أكثر جاهزية للدراسة الجامعية وكذلك سوق العمل.

وبدأ 17 ألف طالب في المنطقة الشرقية ، التعليم الإلكتروني ضمن مبادرة ” بوابة المستقبل ” ؛ حيث تتم العملية التعليمية عبر منصة البوابة، والتي تمكن الطالب من متابعة دروسه وحل واجباته في أي وقت ومن أي مكان، بالإضافة إلى مشاهدة شروحات للمواد على المنصة، مع إمكانية التواصل بين المدرسة واولياء الأمور .