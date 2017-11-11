بالصور.. بلدية العليا تضبط 3 شركات مخالفة وتزيل 6 سيارات تالفة

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض بالحملة الشاملة الثالثة بحي الملك فهد اليوم السبت ضمن البرنامج الزمني لتغطية كافة أحياء نطاق البلدية بمشاركة جميع إدارات وأقسام البلدية بإجمالي ١١٣ موظف وعامل و٦٨ آلية ومعدة.

وكانت الحملة باشراف رئيس بلدية العليا المهندس خالد بن سليمان الرويشد، كما شارك من أعضاء المجلس البلدي كلاً من الدكتور عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان والأستـاذ عبدالله بن صنهات الحربي وممثلي من مركز التنمية الاجتماعية بحي الملك فهد كذلك مجموعة من سكان الحي المتقدمين ببلاغات سابقة وبمشاركة من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة والإدارة العامة للحدائق، وتم توزيع مهام العمل على فرق كالتالي :

1.فرقة الطرق والحفريات.

2.فرقة صحة البيئة.

3.فرقة الرقابة الشاملة.

4.فرقة رقابة الأسواق.

5.فرقة النظافة.

6.فرقة الإدارة العامة للتشغيل والصيانة .

7.فرقة الإدارة العامة للحدائق.

وانطلقت الحملة صباح اليوم السبت وتستمر لمدة يومين من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

ونتج عن الحملة خلال اليوم السبت الآتي :

١-معالجة ودهان العديد من التقاطعات المهمة وضبط عدد ٣ شركات مخالفة وصيانة المناهيل وتغيير وصيانة فوانيس الإنارة.

٢-إغلاق ١٨موقعا وضبط ٩٧ مخالفة .

٣-إزالة ٦ سيارات تالفة.

٤-تشجير الشوارع الرئيسية في الحي .

وجاري إستكمال الحملة غدا يوم الأحد لتقديم خدمات أفضل لسكان الحي وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المواقع المخالفة.

وشكر م.الرويشد أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس التنمية الإجتماعية في حي الملك فهد كذلك جميع المواطنين المشاركين في الحملة وبين أن الحملة مستمرة لتغطية كافة أحياء نطاق البلدية.

