فتاة سعودية تبتكر خلية لانتاج الوقود والكهرباء

عادل الحربي(صدى):

صممت فتاة سعودية خلية ” كهروهيدروجينية ” لإنتاج ما يسمى بـ ” وقود المستقبل ” والكهرباء ذاتيا، وهو ما سيسهم في توفير طاقة آمنة ونظيفة والتقليل من استهلاك النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وعملت الفتاة ” أصايل خالد جريبي ” على دمج الخلية الكهروهيدروجيني​ة مع خلية التحليل الكهربائي بعد الوصول إلى أعلى كفاءة لهما، لإنتاج وقود المستقبل والطاقة الكهربائية ذاتياً.

يذكر أن الجريبي شاركت بمخترعها الذي جاء في بحث بعنوان ” دراسة تصميم الخلية الكهروهيدروجيني​ة لإنتاج وقود المستقبل والكهرباء ذاتياً ” في أولمبياد 2016 وحققت المركز الأول والميدالية الذهبية، لتتأهل على مستوى المملكة لعام 2017.