فتاة سعودية تبتكر خلية لانتاج الوقود والكهرباء
صممت فتاة سعودية خلية ” كهروهيدروجينية ” لإنتاج ما يسمى بـ ” وقود المستقبل ” والكهرباء ذاتيا، وهو ما سيسهم في توفير طاقة آمنة ونظيفة والتقليل من استهلاك النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وعملت الفتاة ” أصايل خالد جريبي ” على دمج الخلية الكهروهيدروجينية مع خلية التحليل الكهربائي بعد الوصول إلى أعلى كفاءة لهما، لإنتاج وقود المستقبل والطاقة الكهربائية ذاتياً.
يذكر أن الجريبي شاركت بمخترعها الذي جاء في بحث بعنوان ” دراسة تصميم الخلية الكهروهيدروجينية لإنتاج وقود المستقبل والكهرباء ذاتياً ” في أولمبياد 2016 وحققت المركز الأول والميدالية الذهبية، لتتأهل على مستوى المملكة لعام 2017.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37718 ] نشر منذ 27 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله ,, ربنا ينفع بها ,,