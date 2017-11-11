تحذير من موجة باردة تضرب المملكة.. وخبير ينصح بالملابس الشتوية

علي القحطاني(صدى):

حذر الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، من موجة باردة على شمال المملكة، وتصل إلى شمال المنطقة الوسطى، وأجزاء كبيرة من شمال شرق المملكة، قادمة من بلاد الشام، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستنخفض بشكل أكثر هذه الليلة، وتستمر خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وطالب الجميه بالاستعداد بوسائل التدفئة، وتجهيز الملابس الشتوية، خاصة للأطفال وكبار السن.

وقال ” الجهني “: من المتوقع أن تسجّل المنطقة الشمالية وشمال غرب المملكة باتجاه تبوك، وكذلك شمال حائل دون 10 درجات، وتمتد بعدها نحو شمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن والقصيم وكذلك الرياض وغربه، بدرجات حول ” 12- 15 ” درجة، بينما تكون في المناطق المفتوحة 11 درجة فقط.

وأضاف: ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة، بينما تميل للاعتدال نهاراً، وهذا الانخفاض المبكّر يشير إلى شتاء درجات حرارته أقل من المعدل حسب المعطيات الحالية، ولكن تبقى نسبة تغيرها واردة في حال نشاط عوامل اخرى عكسية.