” سار ” تضيف حائل كوجهة جديدة للسفر عبر قطاراتها

علي العنزي(صدى):

أعلنت شركة الخطوط الحديدية ” سار ” عن إضافة منطقة حائل على خط الركاب بدءاً من يوم الأحد 8 ربيع الأول 1439هـ الموافق 26 نوفمبر 2017م.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة ” سار” الدكتور بشار بن خالد المالك أن محطة الركاب في حائل ستنضم إلى المحطات التي تعمل حالياً – ضمن مشروع قطار الشمال في كل من: الرياض، والمجمعة، والقصيم، حيث سيكون بإمكان المسافرين الحجز للرحلات من وإلى محطة حائل أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، بدءاً من يوم غد الأحد 12 نوفمبر الجاري .

وأشار المالك إلى أن الالحجز من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الإلكتروني، موضحاً أن أسعار التذاكر للرحلة من الرياض إلى حائل ستبدأ من 120 ريالاً، فيما يبدأ سعر تذكرة الرحلة من محطة القصيم إلى حائل من 50 ريالاً.

وقال ” المالك “: إن كل مراحل مشروع قطار الشمال ستكتمل بتشغيل محطتي الجوف والقريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة اللتين سيتم الانتهاء منهما خلال عام 2018م .