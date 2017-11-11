جنرال إلكتريك تعلن عن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ” ، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات التابعة لها في كل من “ الرياض، والأحساء، والظهران ”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمات الموظفين- إدارة النجاح الرقمي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات).

– فني إصلاح صيانة- ضخ الضغط (الأحساء): شهادة الدبلوم التقني فأعلى في تخصصات: (الإلكترونيات، أو المجال الميكانيكي).

– منسق خدمات الحفر (الظهران): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وقالت الشركة: إنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا