بكتيل توفر 21 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة بكتيل السعودية “ BECHTEL ” ، المتخصصة في مجال الهندسة والبناء وإدارة المشاريع، 21 وظيفة هندسية وإدارية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس كهربائي حقل (الجبيل).

2- مهندس المشروع- إعداد الموقع والطرق (الجبيل).

3- مهندس المشروع- تطوير الموقع والمرافق (الجبيل).

4- مدير هندسة الطرق السريعة (الرياض).

5- مدير العقود (الرياض).

6- مدير مشروع (الرياض).

7- مدير الإنشاءات (الرياض).

8- مدير المطالبات- مشروع المترو (الرياض).

9- مدير اتفاقية تحالف الشركات (الرياض).

10- مهندس حالة السلامة (الرياض).

11- مدير أول العقود (الجبيل).

12- مساعد مهندس مقيم (الجبيل).

13- مهندس المشروع- مشروع المترو (الرياض).

14- مهندس مدني (الجبيل).

15- رئيس المهندسين المعماريين (الجبيل).

16- مدير ضوابط المشروع (الرياض).

17- مهندس مراقبة الجودة الكهربائية- المباني (الرياض).

18- مدير ضوابط المشروع- التكاليف والتخطيط (الرياض).

19- مشرف ضوابط المشروع (الجبيل).

20- مدير تخطيط المشروع (الرياض).

21- مشرف المشتريات (الرياض).

وأشارت الشركة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 10 نوفمبر 2017م.

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