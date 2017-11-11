جمعية مستودع المدينة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، وظائف إدارية شاغرة، وترغب بشغلها بمواطنين سعوديين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي برامج التواصل الاجتماعي.

– أخصائي تسويق.

– سكرتير إدارة.

وأبرزت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ابن مواطنة، أو زوج مواطنة.

2- شهادة بكالوريوس أو ثانوية عامة كحد أدنى.

3- خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

5- إجادة برامج الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية.

6- أن تكون لديه المهارات المطلوبة للقيام بالوظيفة.

7- إجادة كتابة التقارير الإدارية.

وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:

– راتب مجزٍ.

– إجازة سنوية.

– علاوة سنوية.

– إجازة أسبوعية (يومي الجمعة والسبت).

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (هنا ).