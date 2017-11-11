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جمعية مستودع المدينة توفر وظائف شاغرة

جمعية مستودع المدينة توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

وفرت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، وظائف إدارية شاغرة، وترغب بشغلها بمواطنين سعوديين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– أخصائي برامج التواصل الاجتماعي.
– أخصائي تسويق.
– سكرتير إدارة.

وأبرزت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ابن مواطنة، أو زوج مواطنة.
2- شهادة بكالوريوس أو ثانوية عامة كحد أدنى.
3- خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
5- إجادة برامج الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية.
6- أن تكون لديه المهارات المطلوبة للقيام بالوظيفة.
7- إجادة كتابة التقارير الإدارية.

وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:

– راتب مجزٍ.
– إجازة سنوية.
– علاوة سنوية.
– إجازة أسبوعية (يومي الجمعة والسبت).

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (هنا ).


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