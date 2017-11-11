جمعية مستودع المدينة توفر وظائف شاغرة
وفرت جمعية مستودع المدينة المنورة الخيري، وظائف إدارية شاغرة، وترغب بشغلها بمواطنين سعوديين، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– أخصائي برامج التواصل الاجتماعي.
– أخصائي تسويق.
– سكرتير إدارة.
وأبرزت الجمعية، أن شروط الوظائف هي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو ابن مواطنة، أو زوج مواطنة.
2- شهادة بكالوريوس أو ثانوية عامة كحد أدنى.
3- خبرة في مجال العمل لا تقل عن ثلاث سنوات.
4- أن يجتاز المقابلة الشخصية.
5- إجادة برامج الحاسب الآلي والتطبيقات المكتبية.
6- أن تكون لديه المهارات المطلوبة للقيام بالوظيفة.
7- إجادة كتابة التقارير الإدارية.
وبينت الجمعية، أن مميزات الوظائف هي:
– راتب مجزٍ.
– إجازة سنوية.
– علاوة سنوية.
– إجازة أسبوعية (يومي الجمعة والسبت).
وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (هنا ).
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