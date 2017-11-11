” التمر ” كنز ثمين في منزلك

أماني الغامدي(صدى):

سلط تقرير صحافي لموقع ” ديلي هيلث بوست ” الضوء على فوائد التمر اعتماداً على دراسات علمية متعددة ونظراً لفوائدة الجمة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها على الحرص على تناوله .

وأورد التقرير الفوائد التالية :

يقي من تصلب الشرايين:توصلت دراسة حديثة نشرتها دورية ” كيمياء الزراعة والطعام ” إلى أن تناول التمر بصفة يومية يقي من تصلب الشرايين، الذي يعتبر أول مسببات الأزمات والسكتات القلبية، مضيفةً أن تناول جرعة يومية من التمر بمقدار 100 جم لمدة 4 أسابيع يخفض من مستوى الدهون الثلاثية في الجسم بحوالي 15%، كما يقلل من عملية أكسدة الدهون في الدم بنسبة 33%، وذلك كله بدون رفع مستوى السكر في الدم.

يخفض ضغط الدم المرتفع:خلصت دراسة أجريت بجامعة ” هارفارد ” إلى أن التمر يعتبر من العناصر الغذائية التي تقلل ضغط الدم. ونصحت الدراسة أصحاب الضغط المرتفع بتناول حوالي 220 غراما من التمر أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة بخصوص خفض ضغط الدم المرتفع.

يمنع السكتات القلبية:أفاد خبراء تغذية أن تناول 100 غرام من التمر توفر 20% من كمية البوتاسيوم المفترض تناولها يومياً. وتوصلت إحدى الدراسات إلى أن السيدات اللاتي يتناولن حوالي 3200 ملغم من البوتاسيوم يومياً تقل نسبة تعرضهن للسكتات القلبية بحوالي 21%.

يقي من الأنيميا:التمر غني بالحديد، وهو أحد المكونات الأساسية للهيموغلوبين في الدم ومن المعروف أن نقص الحديد يسبب الإصابة بالأنيميا لذا فإن تناول التمر بشكل يومي يضمن حصول الجسم على الحديد اللازم لوقايته من الأنيميا، خاصة لدى الأطفال والسيدات الحوامل.

يعالج الإمساك:يعتبر التمر من المنظمات الفعالة لعملية الهضم، فهو يحتوي على البوتاسيوم والألياف اللازمة لعلاج حالات الإمساك وتنظيم الهضم.

يعالج ويقي من قرحة المعدة:خلصت دراسة نشرت عام 2005 إلى أن التمر لديه القدرة على تخفيف الالتهابات الناجمة عن القرحات في الجهاز الهضمي، بل أثبتت تلك الدراسة أن تناول التمر يعتبر أكثر فاعلية في علاج قرحة المعدة أكثر من تناول أدوية علاج القرحة.

يسهل عملية المخاض:خلصت دراسة نشرت نتائجها في دورية ” النساء والتوليد” عام 2011، إلى أن السيدات الحوامل اللاتي تناولن 6 ثمرات من التمر يومياً لمدة 4 أسابيع قبل موعدهن المحدد للولادة، تكون عمليات الولادة والمخاض لديهن أسهل بكثير من السيدات اللاتي لم يتناولن التمر.

يقي من السرطان:توصلت بعض الدراسات إلى أن تناول التمر يقلل نسبة الإصابة بسرطان المعدة والقولون، منها دراسة نشرت عام 2015 بدورية التغذية البريطانية وهناك العديد من الدراسات التي مازالت تُجرى لبيان تأثير تناول التمر في الوقاية من الأنواع الأخرى من السرطان.

زيادة الخصوبة لدى الرجال:توصلت دراسة عام 2015 نشرت نتائجها في دورية باكستان للعلوم البيولوجية إلى أن تناول حوالي 120 ملغم من التمر يومياً لمدة شهرين أدى إلى تحسن ملحوظ في نسبة الخصوبة لدى الرجال.

يمد الجسم والدماغ بالطاقة:ينصح خبراء التغذية الرياضيين بتناول تمرة واحدة أو تمرتين قبل وبعد التمرينات الرياضية؛ من أجل إمداد الجسم بالطاقة اللازمة. كما أن التمر يمنح المخ الطاقة التي يحتاجها أيضاً لتقوية الذاكرة وزيادة التركيز؛ لذا يُنصح بإضافة التمر لوجبات الأطفال وكذلك لكبار السن المعرضين للإصابة بالزهايمر.