إريكسون تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة إريكسون “ Ericsson ”- المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس حلول الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة)، ويفضل درجة الماجستير.

– مدير حسابات الأعمال: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مستشار أول قانوني: درجة الماجستير في تخصص القانون.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخولهنا