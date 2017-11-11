” بي إيه إي سيستمز ” تطرح وظائف شاغرة
وفرت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، 9 وظائف تعليمية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الطائف، والظهران “.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
1- مدرس الرياضيات/ الفيزياء (وظيفتين / الظهران).
2- مشرف أول صيانة الأسلحة (الطائف).
3- فني أنظمة بيئية (الظهران).
4- مشرف ميكانيكيا (الطائف).
5- فني أنظمة إنتاج (الظهران).
6- فني صيانة طائرات (الظهران).
7- فني إطارات/ عجلات (الظهران).
8- فني ثاني معايرة المقاييس (الظهران أو الطائف).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا
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