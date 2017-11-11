” بي إيه إي سيستمز ” تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، 9 وظائف تعليمية وفنية شاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات التقنية والدبلوم، في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الطائف، والظهران “.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مدرس الرياضيات/ الفيزياء (وظيفتين / الظهران).

2- مشرف أول صيانة الأسلحة (الطائف).

3- فني أنظمة بيئية (الظهران).

4- مشرف ميكانيكيا (الطائف).

5- فني أنظمة إنتاج (الظهران).

6- فني صيانة طائرات (الظهران).

7- فني إطارات/ عجلات (الظهران).

8- فني ثاني معايرة المقاييس (الظهران أو الطائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 نوفمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخولهنا