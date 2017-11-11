سمارت كود تطرح وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة سمارت كود “ Smart Code ” -المتخصصة بمجال التسويق الإلكتروني، وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– موظفين بمجال البرمجة والتطبيقات (ios نيتف – اندرويد نيتف – php): خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

– مسؤول/ـة خدمة عملاء: مطلع على التجارة الإلكترونية، وإجادة تامة للحاسب الآلي، والإلمام في برامج الاوفيس، والإلمام ببرامج التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: (هنا ).