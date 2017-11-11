شركة Rigzone في الشرقية تعلن عن 20 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

وفرت شركة ريغزون “ Rigzone ” الدولية، المتخصصة في مجالات النفط والغاز والطاقة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات، 20 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وبيّنت الشركة، أنَّ فرصة العمل متاحة بفروع الشركات المتعاقدة والتابعة لها وعدد من مشاريعها بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1- مهندس التكاليف/ أخصائي تقدير.

2- مهندس كيميائي.

3- مخطط أول الخدمات.

4- أخصائي إداري.

5- مهندس بترول (نفط / غاز).

6- مهندس بترول (نفط).

7- مسؤول قاعدة البيانات.

8- مشغل أول الخدمة- اختبار سطح البئر (وظيفتين).

9- مشغل أول الخدمة- خدمات الحصول على البيانات.

10- مشغل ثاني الخدمة- اختبار سطح البئر (وظيفتين).

11- مساعد أول مشغل- حلول السطح.

12- مساعد أول مشغل- اختبار سطح البئر.

13- مشغل أول الخدمة- التدعيم (وظيفتين).

14- مساعد أول مشغل- خدمات الحصول على البيانات.

15- مهندس حقل- التسجيل والأداء.

16- مهندس مستوى الدخول- تطوير التكنولوجيا.

17- فني أول أدوات.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 نوفمبر 2017م.

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