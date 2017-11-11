5 آلاف ريال غرامة سائقي صهاريج المياه المتلاعبين في الأسعار

علي القحطاني(صدى):

توعدت شركة المياه الوطنية سائقي الصهاريج المتلاعبين في الأسعار بالغرامة حتى 5 آلاف ريال مع إيقاف الصهريج عن العمل، مؤكدة أن أسعار صهاريج مياه الشرب ثابتة لم تتغير.

وأشارت إلى أن الصهريج حمولة 19 طناً بين 114 ريالا و135 ريالا للمسافات البعيدة، و 225 ريالاً للصهريج حمولة 30 طناً.

ودعت الشركة المواطنين للإبلاغ عن أي صهريج مخالف، بتصوير لوحة الصهريج وإرسالها للشركة.

وأكدت شركة المياه الوطنية، أنها ستشغل خلال 15 يوما محطة مياه أشياب منطقة الرحيلي بجدة وأن أسعار صهاريج المياه من محطة الرحيلي ستكون أقل سعرا من الأشياب التي تستقدم من محطة الفيصلية، مضيفة أنها ستدخل تقنية طلب المياه دون أن يحتاج العميل للحضور لمحطة الأشياب.