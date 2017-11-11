طيران التحالف يدمر مخزنا للأسلحة تابعا للحوثي في علب

فهمي محمد(صدى):

دمر طيران التحالف العربي، مخزنا للأسلحة تابعا للمليشيات الانقلابية، في غارات عنيفة على محور علب.

وسمع دوي الانفجارات وتصاعدت ألسنة النيران لعدة ساعات خلال يوم أمس.

وتمكنت مدفعية الجيش اليمني، بإسناد من طيران التحالف، من تدمير عدد من الأسلحة الثقيلة للانقلابيين مع تعزيزات من الأفراد في عدد من المواقع خلال اليومين الماضيين.

واتسم استهداف مواقع المليشيات بالدقة، حيث تم تدمير مدافع هاون كانت بحوزة المليشيات إلى جانب تجمعات مسلحة في “آل صبحان، ووادي الثعبان، وجبل الشعير، وجبل قمع، والتباب السود، وفريض آل صبحان”.