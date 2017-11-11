فلكية جدة: اقتران استثنائي بين كوكبي الزهرة والمشتري الاثنين

طلال الغامدي(صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، عن اقتران بين كوكبي الزهرة والمشتري، قبل شروق شمس الاثنين 13 نوفمبر، ويسهل مشاهدته بالعين المجردة في سماء المملكة.

وقال أبو زاهرة؛ أن كوكب الزهرة سيكون أكثر لمعاناً ويقع إلى أعلى يسار المشتري بالنسبة للراصد، وستفصل بين الكوكبيْن مسافة ظاهرية صغيرة جداً تبلغ 0.3 درجة فقط بالأفق الشرقي لقبة السماء، علما بأن هذا الاقتراب من زاوية رؤيتنا على الأرض فقط، ولكن في الفضاء فالزهرة والمشتري بعيدين جداً عن بعضهما بعضا.

وأوضح أن الأمر الاستثنائي في هذا الحدث عند مراقبة الظاهرة عبر تلسكوب صغير أو منخفض القوة يمكن رؤية الكوكبين كأقراص دائرية سوياً في مجال الرؤية نفسه، حيث سيكون الزهرة مضاءً بنسبة 97 % في حين أن المشتري مضاءٌ قرصه بنسبة 99 %، إلى جانب أقماره الأربعة الكبيرة التي تسمّى أقمار جاليلو، وأيضاً يمكن رؤية الكوكبيْن سوياً في مجال رؤية المنظار الثنائي العينية وهناك حاجة إلى تثبيت المنظار على قاعدة لمنع اهتزاز الصورة، وهذه فرصة مثالية للرصد والتصوير.