بالفيديو.. جورج وسوف عن شائعة وفاته: ” ارحمونا شوي “

نورة الشهري(صدى):

نفى الفنان جورج وسوف شائعات وفاته، التي سخر من انتشارها فور إعلانه إحياء أي حفلات جديدة، قائلاً: ” شو بدكم فيني يا أولاد الحلال ارحمونا شوي ” .

وأكد النجم السوري، في فيديو تم تداوله على صفحات محبي جورج وسوف على ” فيسبوك ” ، ” أنه يتمتع بصحة جيدة للغاية، وغير صحيح ما يُنشر بأنه مريض ولا يستطيع الحديث أو المشي على قدميه ” .

ولفت جورج وسوف أنه ” لا يخشى الموت؛ لأن الكل سوف يقابل الله”، موضحاً أن “خبر الموت أسرع خبر ينتشر في العالم ” .

وأشار إلى أن “الفترة القادمة تشهد حالة من النشاط الفني، إذ من المقرر أن يحيي حفلين في العاصمة الفرنسية باريس، يومي 24 و25 نوفمبر الحالي”.

httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=s7BpZupNu9s