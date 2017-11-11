الأجانب يسيطرون على شركات توجيه المركبات في مخالفة لقرارات مجلس الوزراء

نايف السالم(صدى):

رفع مواطن شكواه عبر ” صدى ” إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير الرياض يستغيث فيها من شركات توجيه المركبات التي خالفت قرار مجلس الوزراء بالسماح لعمل الأجانب بها رغم وضوح القرار بقصر العمل فيها على السعوديين واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتسبب في ذلك.

وأضاف المواطن لصدى أن شركة ايزي تاكسي بالرياض غالبية من يعمل بها من الوافدين الأجانب وقلة من السعوديين وما يبغون الخير للمواطن وما زاد من المشكلة هو تساهل وزارة النقل معها والسماح لها بتجاوز قرارات مجلس الوزراء دون متابعة منها لتنفيذ هذا القرار.

وأكد المواطن لصدى أن غالبية السعوديين بدأوا يتخلون عن العمل في تطبيقات توجيه المركبات في الرياض عن طريق الجوال لعدم تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء في سعودة توجيه المركبات وهو ما لا يتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ بالاعتماد ع الأيدي الوطنية، وقدم المواطن ما يثبت تقديمه أكثر من شكوى للجهات المعنية، مطالبا بمحاسبة كل من تسول له نفسه بمخالفة قرارات مجلس الوزراء والعمل ضد مصلحة المواطنين وتغليب كفة الوافدين في فرص العمل التي من المفترض أن يكون أولى بها ابن هذا البلد.