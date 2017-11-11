أخر التطورات في حادثة المواطن السعودي المختطف في لبنان

عادل الحربي(صدى):

أعلن الجيش اللبناني مداهمته اليوم السبت عدد من المواقع في منطقة البقاع اللبناني، لتوقيف مطلوبين وضبط ممنوعات، على خلفية خطف عصابة مسلحة لمواطن سعودي.

وقال الجيش اللبناني في بيانٍ أن وحدات من فوج المغاوير قامت بعمليات دهم وملاحقة لمطلوبين في منطقة دار الواسعة – البقاع؛ حيث ضبطت كمية كبيرة من المواد المخدرة، وعدداً من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها والعتاد العسكرية.

وأضاف أن هذه الوحدات تعرّضت في أثناء تنفيذ مهماتها، لإطلاق نار من قِبل المطلوبين، فردّت على مصادر النيران بالمثل ما أدّى إلى إصابة ثلاثة منهم، فيما تتابع قوى الجيش عمليات الدهم لتوقيف المطلوبين وضبط الممنوعات وقمع المخالفات.

وعلى الرغم من أن الجيش اللبناني لم يحدّد هوية المطلوبين، الذين استهدفتهم العملية، إلا أن مصادر أمنية ربطت بين هذا التحرّك، وبين خطف مواطن سعودي في لبنان، أمس.

يشار أن المواطن السعودي علي البشراوي؛ قد اختُطف في بلدة العقيقة – 20 كيلو متراً شمال بيروت -، حين كان يستقل سيارته وهي من طراز ” بي إم دبليو – إكس 6 ” ؛ حيث اتصل الخاطفون بأهل ” البشراوي ” ، البالغ من العمر 32 عاماً، مطالبين بفدية قدرها مليون ونصف مليون دولار أميركي.